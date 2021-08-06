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Под Москвой произошел массовый побег арестантов, среди которых - опасный убийца (фото, видео)

Под Москвой произошел массовый побег арестантов, среди которых - опасный убийца (фото, видео)
09:32 Сегодня Телеграф

В подмосковной Истре случился массовый побег заключенных из СИЗО, среди которых есть предполагаемый опасный убийца.

По информации местных Телеграмм-каналов со ссылкой на правоохранителей, 6 августа около 2:00 ночи преступники незаметно выбили гаечным ключом окно в двери, куда обычно доставляют еду, сняли замки и незаметно вышли. 

По предварительной информации, у беглецов нет оружия, впрочем, это не делает их менее опасными.

На фото - Александр Мавриди, находится в розыске

Так, Александра Мавриди задержали по подозрению в убийстве бизнесмена - российского "колбасного короля" Владимира Маругова. Остальные четверо (Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву) проходят подозреваемыми по статье "Кража".

В РФ говорят, что побег должен был стать еще более массовым, однако некоторые арестанты не захотели бежать с Мавриди, который был инициатором. Сейчас они дают показания. 

Камеры наблюдения в Истре засняли, как сбежавшая пятерка быстрым шагом идет по улице. Предположительно, к железнодорожной станции. В России объявлена спецоперация, беглецов ищут спецназначенцы и кинологи.

Напомним, ранее побег арестанта произошел в Одессе: осужденный за кражу Сергей Кутафин сбежал из СИЗО во время прогулки. Событие вызвало вопросы о безопасности учреждения.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Москва, Россия, Заключенные, Побег, Розыск.
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