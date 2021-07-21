Практически нереально: всплыли интересные детали побега арестанта из одесского СИЗО (видео)

Побег осужденного за кражу Сергея Кутафина 20 июля 2021 года из Одесского СИЗО во время прогулки является первой успешной попыткой в стране за последние 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной криминально-исполнительной службы Украины.

В Украине есть приблизительно 200 учреждений, где находится около 50 тыс. осужденных за разные преступления. Почти каждый день кто-то из заключенных пытается сбежать, но Кутафин стал первым за последних 5 лет преступником, которому удалось это сделать.

В криминально-исполнительной службе утверждают, что сбежать с места заключения "практически нереально".

В сети появилось видео, как мужчина неспешно покидает территорию СИЗО и остается незамеченным.

Но в тот же день преступника нашли и снова арестовали.

Сейчас в службе занимаются выяснением обстоятельств побега.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине продают пустующие тюрьмы и переносят СИЗО из центров городов.