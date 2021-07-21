Побег арестанта из одесского СИЗО попал на камеру: полное видео

20 июля 2021 года осужденный за кражу Сергей Кутафин сбежал из Одесского СИЗО во время прогулки. Его побег вызвал вопросы о безопасности учреждения.

Видео побега выложили в Сеть на сайте OBOZREVATEL.

Видно, что мужчина неспешно преодолевает заграждение. По информации портала побег произошел на участке периметра с устаревшими инженерно-техническими средствами охраны. Также известно, что он случайно перелез на территорию соседней исправительной колонии №14, но вернулся. Часовой в беглеца не попал.

Сергей Кутафин был осужден за кражу - он дважды пытался украсть кабель с территории Одесского авиационного завода. В СИЗО он сидел в ожидании отправки в место заключения. Прибыл туда 11 июня.

Беглеца поймали в тот же день.

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