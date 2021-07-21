Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию украинского пирата, который обвиняется в захвате судна в Индийском океане и вымогательстве денег за его освобождение. Это первый случай официального подозрения лица в пиратстве в истории Украины.

Об этом на своем сайте сообщает в среду, 21 июля, Служба безопасности Украины.

По данным спецслужбы, пиратом оказался житель Николаевской области. Мужчина являлся сотрудником международной компании, занимающейся охраной коммерческих судов от нападения пиратов и поступил с точностью до наоборот.

Угрожая оружием капитану, украинец захватил судно и заявил, что требует смены курса и сумму $500 тыс. Начались переговоры с компанией судовладельца, которые продлились 4 дня. Уговорить захватчика отступить получилось, заплатив ему $6 тыс.

Однако на этом пиратские приключения украинца не закончились. Когда злоумышленник вернулся на водную базу охранной компании, он захватил её арсенал и начал новые переговоры. На этот раз мужчина потребовал $100 тыс., в противном случае угрожал утопить оружие. Получить добычу пирату не удалось: его остановили своими силами сотрудники охранной фирмы.

В СБУ отметили, что задержать правонарушителя удалось лишь в Украине, так как на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного из государств. Пирата задержали в Николаеве. При этом мужчина несколько раз менял паспорта и место жительства после приезда в Украине.

Задержание провели сотрудники СБУ, подозреваемому объявили о подозрении по ч.1 ст. 446 УК Украины (пиратство).

Напоминаем, что в марте этого года пираты напали на танкер с украинцами на борту возле берегов Африки.