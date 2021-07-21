Скачать
Среда, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
То, что хорошо для Зеленского - плохо для Украины: чем рискует страна, отдав все бразды правления в руки Ермака
То, что хорошо для Зеленского - плохо для Украины: чем рискует страна, отдав все бразды правления в руки Ермака
Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Вновь более 650 заболевших COVID-19 за сутки, треть из них в Киеве - свежие данные о COVID-19 в Украине
Вновь более 650 заболевших COVID-19 за сутки, треть из них в Киеве - свежие данные о COVID-19 в Украине
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином

Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)

Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
10:45 Сегодня Телеграф сайт СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию украинского пирата, который обвиняется в захвате судна в Индийском океане и вымогательстве денег за его освобождение. Это первый случай официального подозрения лица в пиратстве в истории Украины.

Об этом на своем сайте сообщает в среду, 21 июля, Служба безопасности Украины.

По данным спецслужбы, пиратом оказался житель Николаевской области. Мужчина являлся сотрудником международной компании, занимающейся охраной коммерческих судов от нападения пиратов и поступил с точностью до наоборот.

Угрожая оружием капитану, украинец захватил судно и заявил, что требует смены курса и сумму $500 тыс.  Начались переговоры с компанией судовладельца, которые продлились 4 дня. Уговорить захватчика отступить получилось, заплатив ему $6 тыс.

Однако на этом пиратские приключения украинца не закончились. Когда злоумышленник вернулся на водную базу охранной компании, он захватил её арсенал и начал новые переговоры. На этот раз мужчина потребовал $100 тыс., в противном случае угрожал утопить оружие. Получить добычу пирату не удалось: его остановили своими силами сотрудники охранной фирмы.

В СБУ отметили, что задержать правонарушителя удалось лишь в Украине, так как на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного из государств. Пирата задержали в Николаеве. При этом мужчина несколько раз менял паспорта и место жительства после приезда в Украине.

Задержание провели сотрудники СБУ, подозреваемому объявили о подозрении по ч.1 ст. 446 УК Украины (пиратство).

Напоминаем, что в марте этого года пираты напали на танкер с украинцами на борту возле берегов Африки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 222

Все по теме:

СБУ, Судно, Задержание, Ограбление, Захват, Подозрение, Пират.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
02 "Сил нет терпеть эту резервацию": жители оккупированного Крыма жалуются на закрытые для них пляжи и парки
03 Утопил "вторую половинку" в домашнем бассейне и наложил на себя руки: подробности трагедии в Кривом Роге
04 На пляже в Харькове педофил посреди дня приставал к восьмилетней девочке (видео)
05 Германия и США придумали, что сделают для Украины за достройку "Северного потока-2" - СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелявший на &quot;чеченской свадьбе&quot; под Одессой вышел на свободу
Стрелявший на "чеченской свадьбе" под Одессой вышел на свободу
Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
&quot;Дельта&quot; - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире
"Дельта" - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь