У берегов Африки пираты напали на танкер с украинцами на борту: первые подробности

У берегов Бенина (Африка) пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа из 21, которых находились на борту, среди похищенных украинцы.

Об этом пишет Splash.

Так, в четверг, 11 марта, девять вооруженных людей поднялись на борт танкера Davide, построенного в 2016 году и принадлежащего голландской компании De Poli Shipmanagement и взяли в заложники 15 моряков из 21 члена экипажа, который состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин. Как утонили в компании, еще шесть остались на судне целыми и невредимыми.

Пока в МИД Украины никак не прокомментировали инцидент.

Отметим, что подобные случаи далеко не редкость. Так, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Гвинейском заливе неподалеку от берегов Нигерии 16 декабря пираты атаковали судно, шедшее под флагом Камеруна, захватили восьмерых членов экипажа и скрылись.

Также в марте 2020 года в том же Гвинейском заливе, у берегов Африки, семь украинских моряков с судна MSC Talia F также попали в плен к пиратам.