Пираты напали на судно у берегов Африки: семь украинцев в плену

В Гвинейском заливе, у берегов Африки, семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам.
Об этом, в воскресенье, 22 марта, сообщает Seafarers journal.com. Контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль.
Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа.
Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все захваченные - граждане Украины.В данный момент судьба взятых в плен неизвестна, а судно продолжило рейс.
Напоминаем,в понедельник, 17 февраля, в Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного по делам РФ и выразили протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море.
Напомним:
Трюдо ранее давал прогнозы о том, что коронавирус значительно повлияет на экономику Канады.
США и Канада для сдерживания распространения коронавируса готовятся приостановить все путешествия через общую границу, кроме неотложных.
Из-за коронавируса Канада закрыла границы для всех иностранцев, кроме американцев.
Парламент Канады приостановил работу до 20 апреля.
В канадских провинциях Альберта, Британская Колумбия и Остров Принца Эдварда объявили чрезвычайное положение.