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Пираты напали на судно у берегов Африки: семь украинцев в плену

Пираты напали на судно у берегов Африки: семь украинцев в плену
06:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: terraoko.com

Новости Украины:У берегов Африки семь украинских моряков попали в плен пиратов.

В Гвинейском заливе, у берегов Африки, семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам.

Об этом, в воскресенье, 22 марта, сообщает Seafarers journal.com. Контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль.

Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа.

Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все захваченные - граждане Украины.В данный момент судьба взятых в плен неизвестна, а судно продолжило рейс.

Напоминаем,в понедельник, 17 февраля, в Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного по делам РФ и выразили протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море.

Напомним: 

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Украинцы, Африка, Пираты, Плен.
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