Тюрьму под Киевом выставили на продажу за сотни миллионов гривен: как она выглядит (фото)

Ирпенский исправительный центр под Киевом в третий раз выставят на аукцион. Стартовая цена - более 220 млн гривен.

Об этом сообщает сайт Министерства юстиции.

"Дорогая" колония находится в 2 км от Киева. До станции метро "Академгородок" от бывшего исправительного учреждения около 6 километров. Рядом - новый жилой комплекс. Тюрьма пустует с 2019 года. Общая площадь - 8,3 га.

Лакомым кусочком для инвесторов помещение делает подвод всех коммуникаций - электричество, канализация, отопление и водоснабжение. Также рядом - ветка железной дороги и парк.

Ирпенский исправительный центр №132

На содержание заведений, в которых уже нет заключенных государство тратит около 150 млн гривен ежегодно. Причем пустуют тюрьмы в престижных районах с дорогой землей. На аукцион в ближайшее время попадет также Южная исправительная колония в Одессе.

В рамках большой приватизации тюрем и следственных изоляторов с молотка государство планирует пустить более 30 пенитенциарных заведений. Шесть - уже в этом году.

В дальнейшем планируют оптимизировать сеть СИЗО - вывести их из центров городов. Лишние также выставят на продажу.

Опыт в подобных инициативах уже есть. Первую колонию в Украине продали почти за 400 млн гривен - сообщал "Телеграф".