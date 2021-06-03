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В три раза дороже: в Украине впервые продали тюрьму

В три раза дороже: в Украине впервые продали тюрьму
18:31 Сегодня Телеграф

Впервые в Украине на аукционе продавали… тюрьму. Причем необычный лот - имущество Львовской исправительной колонии №48 - ушел с молотка за кругленькую сумму: 377,5 млн грн.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, стартовая цена основного объекта была 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек, но продать тюрьму удалось почти втрое дороже. 

Соревновались на "распродаже" тюрем семь участников. А вырученные деньги распределят так: 30% от этой суммы направят в госказну, 70% - на восстановление других тюрем.

Министр надеется, что эта продажа станет только началом, и скоро в Украине появятся тюрьмы по европейскому образцу.

Напомним, ранее Малюська выставил на онлайн-аукцион свою роботу – коллаж  "The sea is temporarily unavailable". Таким образом, политик хочет привлечь внимание к исправительной колонии в Ирпене Киевской области. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Львовская область, Аукцион, Торги, Тюрьма, Продажа, Малюська.
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