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Взялся за старое: Малюська снова рекламирует тюрьму через свои картины (фото)

Взялся за старое: Малюська снова рекламирует тюрьму через свои картины (фото)
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф

Желание полностью раскрыть творческий потенциал не дает покоя министру юстиции Украины Денису Малюське. Чиновник снова решил прорекламировать исправительное учреждение демонстрацией своих картин.

Малюська выставил на онлайн-аукцион свою роботу – коллаж  "The sea is temporarily unavailable". Таким образом, политик хочет привлечь внимание к исправительной колонии в Ирпене Киевской области. Об этом он написал на своей странице в facebook.

Отметим, что Ирпенский исправительный центр №132 пустует с августа 2019 года. В феврале 2021 его выставили на аукцион за чуть больше чем 220 миллионов гривен. Однако, наплыва покупателей, как видим, не произошло

Своей новой работе Малюська выставил стартовую цену в один этериум (криптовалюта. По состоянию на 17 апреля ее стоимость была на уровне 67 714 гривен).

"Редкий шанс дешево приобрести nft крипто-шедевр искусства", - пояснил чиновник.

Все вырученные деньги Малюська обещает потратить на ремонт бесплатных камер в Лукьяновском СИЗО.

Напомним, ранее Маоюська рассказывал что не собирается выставлять на аукцион Лукьяновский изолятор.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Колония, Аукцион, СИЗО, Картина, Денис Малюська.
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