Взялся за старое: Малюська снова рекламирует тюрьму через свои картины (фото)

Желание полностью раскрыть творческий потенциал не дает покоя министру юстиции Украины Денису Малюське. Чиновник снова решил прорекламировать исправительное учреждение демонстрацией своих картин.

Малюська выставил на онлайн-аукцион свою роботу – коллаж "The sea is temporarily unavailable". Таким образом, политик хочет привлечь внимание к исправительной колонии в Ирпене Киевской области. Об этом он написал на своей странице в facebook.

Отметим, что Ирпенский исправительный центр №132 пустует с августа 2019 года. В феврале 2021 его выставили на аукцион за чуть больше чем 220 миллионов гривен. Однако, наплыва покупателей, как видим, не произошло

Своей новой работе Малюська выставил стартовую цену в один этериум (криптовалюта. По состоянию на 17 апреля ее стоимость была на уровне 67 714 гривен).

"Редкий шанс дешево приобрести nft крипто-шедевр искусства", - пояснил чиновник.

Все вырученные деньги Малюська обещает потратить на ремонт бесплатных камер в Лукьяновском СИЗО.

Напомним, ранее Маоюська рассказывал что не собирается выставлять на аукцион Лукьяновский изолятор.