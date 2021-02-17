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Первую тюрьму в Украине выставили на аукцион: как она выглядит и сколько за нее просят

Первую тюрьму в Украине выставили на аукцион: как она выглядит и сколько за нее просят
10:20 Сегодня Телеграф Фото: privatization.gov.ua

Первую тюрьму в Украине Ирпенский исправительный центр №132 выставили на аукцион за чуть больше чем 220 миллионов гривен.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона.

Если кто имеет лишних 220 миллинов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже
напомню: 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие нового тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам... 30% - пополнит государственный бюджет", - написал он на своей странице в соцсети.

На странице Фонда государственного имущества Украины Ирпенский исправительный центр №132 выставили со стартовой ценой в 220 211 588 гривен.

скрин

Там также показали фото самого исправительного учреждения.

тюрьма

исправительный центр

исправительный центр ирпень

исправительный центр №132

Фото: privatization.gov.ua

Стоит напомнить, что еще 4 августа Минюст анонсировал в Украине большую распродажу тюрем, которая планировалась начаться с выставления на продажу госучреждения "Ирпенский исправительный центр".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Тюрьма, Ирпень.
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