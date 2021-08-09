В России 2-летняя девочка села за руль и задавила младенца (фото)

Возле российского города Воронеж 2-летняя девочка игралась за рулем автомобиля и случайно задавила десятимесячного малыша.

Деталями истории делится телеграм-канал LifeShot.

Инцидент произошел в воскресенье вечером около 500-го километра трассы М-4 "Дон", на берегу реки Воронеж.

В сообщении указывается, что там собрались две семьи с детьми. Родители детей находились рядом.

Младенец игрался возле машины, в то время, как девочка находилась в автомобиле и слушала музыку.

Предполагается, что она могла случайно снять машину с ручного тормоза, после чего тот покатился и наехал на другого ребенка.

Спасти мальчика взрослые не успели.

Как сообщалось ранее, под Ростовом произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и семи легковушек. Там погибли четыре человека, среди которых годовалый ребенок и подросток.