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Девять авто столкнулись в Ростовской области, среди погибших - дети (видео)

Девять авто столкнулись в Ростовской области, среди погибших - дети (видео)
13:28 Сегодня Телеграф Screenshot

Четверо людей, среди которых подросток 14 лет и младенец, погибли в масштабном ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Трагедия произошла на автотрассе М-4 "Дон" около 11 часов дня по Киеву 6 августа. 

Об этом сообщает ТАСС.

Столкнулись семь легковых авто и два грузовых. По данным спасателей пострадали семеро человек, четверым понадобилась медицинская помощь. Видео трагедии опубликовал один из новостных каналов в Телеграм. 

Доставать заблокированные тела и пострадавших привлекли 13 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Шестого августа также произошло несколько ДТП с пострадавшими и погибшими в Украине. "Телеграф" писал, что на трассе "Киев-Чоп" в результате лобового столкновения легковушки и грузовика погиб мужчина. У водителя легковушки нашли наркотики. 

Также на Волыни перевернулся микроавтобус с пассажирами - все они попали в больницу. 

 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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ДТП, Авария, РФ, Погибшие, Ростовская область, Ростов.
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