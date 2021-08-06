Девять авто столкнулись в Ростовской области, среди погибших - дети (видео)

Четверо людей, среди которых подросток 14 лет и младенец, погибли в масштабном ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Трагедия произошла на автотрассе М-4 "Дон" около 11 часов дня по Киеву 6 августа.

Об этом сообщает ТАСС.

Столкнулись семь легковых авто и два грузовых. По данным спасателей пострадали семеро человек, четверым понадобилась медицинская помощь. Видео трагедии опубликовал один из новостных каналов в Телеграм.

Доставать заблокированные тела и пострадавших привлекли 13 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Шестого августа также произошло несколько ДТП с пострадавшими и погибшими в Украине. "Телеграф" писал, что на трассе "Киев-Чоп" в результате лобового столкновения легковушки и грузовика погиб мужчина. У водителя легковушки нашли наркотики.

Также на Волыни перевернулся микроавтобус с пассажирами - все они попали в больницу.