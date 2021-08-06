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Четыре человека в больнице: водитель уснул за рулем микроавтобуса на Волыни (фото)

Четыре человека в больнице: водитель уснул за рулем микроавтобуса на Волыни (фото)
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф Національна поліція

Водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter слетел в кювет и перевернулся утром 6 августа на дороге Горохов-Павловка во Владимир-Волынском районе Волынской области. 

Об этом сообщает Национальная полиция региона. 

Авария произошла около половины восьмого утра. За рулем микроавтобуса был 31-летний житель Нововолынска, по предварительным данным полиции он уснул за рулем. 

 перевернулся автобус Волынь

06_08_ДТП_Нововолинськ

(Фото: Национальная полиция)

В салоне было четверо пассажиров - они обратились за медицинской помощью. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Водитель травм не получил. 

 ДТП Волынь

(Фото: ГСЧС)

Начато расследование, решается вопрос о внесении в реестр досудебных расследований по статье 286- нарушение правил безопасности дорожного движения. 

В тот же день 6 августа произошла авария на трассе "Киев-Чоп". Как писал "Телеграф", легковое авто смял грузовик, у одного из водителей нашли наркотики. 

 

 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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ДТП, Маршрутка, Владимир-Волынский, Волынска область.
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