Четыре человека в больнице: водитель уснул за рулем микроавтобуса на Волыни (фото)

Водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter слетел в кювет и перевернулся утром 6 августа на дороге Горохов-Павловка во Владимир-Волынском районе Волынской области.

Об этом сообщает Национальная полиция региона.

Авария произошла около половины восьмого утра. За рулем микроавтобуса был 31-летний житель Нововолынска, по предварительным данным полиции он уснул за рулем.

(Фото: Национальная полиция)

В салоне было четверо пассажиров - они обратились за медицинской помощью. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Водитель травм не получил.

(Фото: ГСЧС)

Начато расследование, решается вопрос о внесении в реестр досудебных расследований по статье 286- нарушение правил безопасности дорожного движения.

В тот же день 6 августа произошла авария на трассе "Киев-Чоп". Как писал "Телеграф", легковое авто смял грузовик, у одного из водителей нашли наркотики.