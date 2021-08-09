В России из-за аварии в больнице скончались девять пациентов, подключенных к "кислороду"

В российском Владикавказе из-за аварии в кислородной системе больницы скончались девять человек.

Как сообщает телеграм-канал MASH, все больные были подключены к кислородному оборудованию из-за тяжелого поражения легких.

"Авария случилась сегодня днем, из-за прорыва трубы под землей снизилось давление в системе", - сказано в сообщении.

Последствия аварии сейчас ликвидируют, остальных пациентов подключили к кислородным баллонам.

Всего в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи, по данным росСМИ, находятся 651 человек. У 308 из них подтвердили инфицирование коронавирусом, 67 человек находятся в реанимации, а 13 подключены к ИВЛ.

Отмечается, что руководство Северной Осетии прибыло на место, детали происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии COVID-19, вновь столкнулись с инфекцией. Из-за этого всех жителей 11 миллионного города отправят на тестирование.