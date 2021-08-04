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Среда, 04.08.2021
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Многострадальный Ухань снова в плену коронавируса: из-за нескольких случаев проверят миллионы (видео)

Многострадальный Ухань снова в плену коронавируса: из-за нескольких случаев проверят миллионы (видео)
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Иллюстрация

Китайский город Ухань, который дал начало эпидемии коронавируса в мире и затем успешно справился с COVID-19, снова столкнулся с инфекцией. Там зарегистрировали 8 случаев коронавируса, впервые за более чем год. Из-за этого руководство города заставит всех 11 миллионов жителей пройти тестирование, чтобы предотвратить вспышку эпидемии. 

Об этом сообщает The Guardian.

За сутки понедельника в КНР выявили 84 случая вируса - из которых 8 в Ухане. Они выявлены среди рабочих-мигрантов, при этом 5 из них не испытывали симптомов. В Ухани уже началась паника - местные блогеры выкладывают видео, что в супермаркетах опустели полки и даже поздно ночью люди стоят в очереди за продуктами. 

Ухань стал эпицентром вспышки коронавируса в 2019 году, оттуда болезнь распространилась по миру дав начало масштабной пандемии. Город был в полном локдауне 76 дней.

В Китае беспрецедентные меры безопасности принимают в связи со вспышкой штамма коронавируса "Дельта". В стране подозревают - его могли завезти из России. Сообщают, что в Нанкине вспышка "Дельты" произошла после прибытия рейса из Москвы. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре решили поощрять вакцинированных с помощью бесплатного проезда и других преференций.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Китай, КНР, Delta, Ухань, Коронавирус, Covid-19.
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