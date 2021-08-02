В Днепре решили поощрять вакцинировавшихся от коронавируса

В Днепре решили изменить подход к вакцинации жителей города, а потому решили запустить мотивационную кампанию.

Об этом сообщил городской глава Борис Филатов в Фейсбук.

"Всем вновь провакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро", - написал он.

Кроме того, он пообещал для вакцинированных жителей города бесплатные сеансы в кино.

Филатов также отметил, что обязал вакцинироваться всех своих подчиненных, те же, кто с этим не согласен, будут вынуждены ежедневно предоставлять отрицательный тест либо искать другую работу.

"С заботой о вашем здоровье, дорогие днепряне. Кнутом и пряником. Берегите себя. "Дельта" на пороге", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Минздрав Украины рассматривает возможность введения ограничений для невакцинированных граждан.