Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса

В ближайшее время в Министерстве здравоохранения Украины могут ввести ограничения для невакцинированных граждан страны.

Об этом написал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook в понедельник, 2 августа.

"Украина вскоре также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан", - написал нардеп.

Он напомнил, что в Минздрав ранее анонсировал часть из них - в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут только те школы, где вакцинировано не менее 80% учителей. На данный момент в Украине только половина педагогов от общего количества сделали прививки от коронавируса.

Радуцкий же считает, что аналогичные ограничения нужно ввести также "для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением".

"Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", - отметил глава комитета Рады.

Вместе с тем, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook отрапортовал, что количество вакцинированных от "короны" в Украине стремительно растет.

Только за июль этого года почти 3 млн украинцев сделали прививку. По словам Ляшко, это почти на 250 тыс. больше, чем за все предыдущие месяцы кампании.

Главный врач страны говорит, что к концу лета еще как минимум 4,5 млн граждан страны должны вакцинироваться.

По состоянию на 2 августа в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 3,6млн человек. Только за последние сутки почти 23 тыс. украинцев сделали прививки.

Вторую дозу получили немного больше 2 млн 33 тыс. человек (за сутки 10 тыс. 358 человек).

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца года Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer.

Новое исследование компании Pfizer показало, что защита снижается через шесть месяцев, хотя вакцина остается высокоэффективной против тяжелых форм протекания заболевания.

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