Неподалеку от границы Донбасса 15-летняя девочка била, раздевала и насиловала сверстницу с инвалидностью (видео)

В Красном Сулине Ростовской области РФ школьница издевалась над девушкой с инвалидностью и снимала свои действия на видео.

Видео попало в сеть, его выложил Телеграм-канал Ростова-на-Дону. Внимание - видео содержит сцены насилия.

15-летняя девочка заставляла другую раздеваться, насиловала шлангом, избивала и оскорбляла. Пострадавшей - 17 лет, согласно имеющимся данным у нее ментальная инвалидность - отставание в развитии.

Девочку-агрессора задержали и поместили в закрытую коррекционную школу.

Красный Сулин - небольшой город в Ростовской области, находится в 30 километрах от границы Украины.

(Фото: Google)

Ранее на территории Красного Сулина мужчина застрелил двух приставов. Они пришли сносить незаконный самострой, но его владелец отказался выходить и открыл огонь по правоохранителям. От полученных травм мужчины погибли на месте.

Ранее "Телеграф" писал, что в России обнаружена первая жертва сатанистов-каннибалов.