Неподалеку от границы Донбасса 15-летняя девочка била, раздевала и насиловала сверстницу с инвалидностью (видео)

В Красном Сулине Ростовской области РФ школьница издевалась над девушкой с инвалидностью и снимала свои действия на видео.
Видео попало в сеть, его выложил Телеграм-канал Ростова-на-Дону. Внимание - видео содержит сцены насилия.
15-летняя девочка заставляла другую раздеваться, насиловала шлангом, избивала и оскорбляла. Пострадавшей - 17 лет, согласно имеющимся данным у нее ментальная инвалидность - отставание в развитии.
Девочку-агрессора задержали и поместили в закрытую коррекционную школу.
Красный Сулин - небольшой город в Ростовской области, находится в 30 километрах от границы Украины.
(Фото: Google)
Ранее на территории Красного Сулина мужчина застрелил двух приставов. Они пришли сносить незаконный самострой, но его владелец отказался выходить и открыл огонь по правоохранителям. От полученных травм мужчины погибли на месте.
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