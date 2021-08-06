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Появились новые факты в деле московских сатанистов: полиция нашла первую жертву

Появились новые факты в деле московских сатанистов: полиция нашла первую жертву
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф Ольга Большакова/ Варг

Пара московских сатанистов, которую задержали в столице России, указала во время дачи показаний место захоронения одной из жертв в Ленинградской области. 

Об этом сообщает Фонтанка.

По информации издания, на месте захоронения под Приозерском, Ленинградской области предварительно найдены останки Платона Степанова, известного под псевдонимом Вильгельм Торквемада. Мужчина пропал 5 лет назад в августе. Фрагменты тела - кости, части рук и ног, отправили на генетическую экспертизу. 

Следствию стало известно, что он договорился о встрече с москвичами Андреем и Ольгой, с которыми у него были общие интересы к сатанизму. Согласно данным сотовых вышек, в Приозерск они приехали вместе. 

Ольга варг

(Фото: Ольга Большакова, июль 2016, Вконтакте)

Андрей Трегубенко и Ольга Большакова, задержанные в Москве, увлекаются сатанизмом и подозреваются в причастности к пропаже и вероятному убийству еще одного человека - Виктории Зайцевой из Москвы в том же 2016 году. 

Ее мать не видела девушку с июня 2016 года. После пропажи женщине звонили из банков с сообщениями о кредитах на имя дочери. Согласно данным издания Андрей и Ольга во время пропажи Виктории выехали в Карелию. 

Пару задержали в Москве за распространение наркотиков еще в марте 2021 года, но про это стало известно только сейчас в связи с резонансными фактами, которые обнаружили следователи. 

 Сестра подозреваемого Трегубенко, заявила РенТВ, что ее брат не виновен и его изменила встреча с Ольгой. 

Ранее "Телеграф" писал, что в России сбежали пятеро арестантов, среди них опасные преступники. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Москва, Ритуальное убийство, сатанисты, Приозерск.
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