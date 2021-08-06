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Переполох после побега убийцы "колбасного короля" в РФ: кто под подозрением и куда направляется банда

Переполох после побега убийцы "колбасного короля" в РФ: кто под подозрением и куда направляется банда
14:27 Сегодня Телеграф

В РФ не утихают страсти вследствие побега сразу пятерых арестантов - граждан Молдовы, которые 6 августа ночью сняли с петель дверь и убежали на волю. 

По информации росСМИ, пока спецназначенцы ищут опасных преступников, главный из которых - киллер Александр Мавриди, убивший российского "колбасного короля" Владимира Маругова, в ИВС продолжаются проверки и допросы. 

По факту побега подмосковный СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность", а главный подозреваемый - майор полиции Сергей Лаврентьев, который был дежурным.  Говорят, что он был одним из лучших сотрудников, а в момент побега мог просто уснуть.

Главная версия следствия - арестанты сняли с петель дверь благодаря открытой "кормушке" - окну для передачи еды. Однако ее, говорят в ИВС, часто оставляли открытой, так как камеры были переполнены, а задержанные жаловались, что им нечем дышать.

Вероятно, Мавриди с сообщниками сбежали через запасной вход в изолятор, но как они миновали КПП - предстоит выяснить следователям. 

Они, к слову, не понимают, зачем потребовалось так рисковать четверым уроженцам Молдовы, которых могли посадить за кражи и дать небольшие сроки, в отличие от Мавриди. Правда, по основной версии следствия, они попытаются скрыться на своей родине, куда, вероятно, и направляются. Спецоперация в РФ продолжается во всех населенных пунктах, преступников ищут кинологи.

Напомним, Александра Мавриди задержали по подозрению в убийстве бизнесмена, ему грозил большой срок. Остальные четверо (Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву) проходят подозреваемыми по статье "Кража". Их фото, а также видео побега смотрите по ссылке.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 248

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Россия, Побег, ИВС, Истра, Александр Мавриди.
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