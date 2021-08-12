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Стало известно о смерти "вора в законе" по прозвищу Блондин: чем он известен

Стало известно о смерти "вора в законе" по прозвищу Блондин: чем он известен
19:56 Сегодня Телеграф YouTube

В Болгарии (по другим данным в Израиле) в ночь с 11 на 12 августа от рака легкого умер 73-летний воронежский (РФ) "вор в законе" Владимир Баркалов, которого в криминальных кругах называли Блондин.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщает "Прайм Крайм".

Умер Баркалов через два месяца после смерти своего конкурента, такого же вора "в законе" Олега Плотника. После того как 10 июня ушел из жизни воронежский злодей, Блондин пытался занять его место с помощью российского вора Гочо. Тогда он еще не знал, что в скором времени также уйдет на тот свет.

Еще ранее Баркалов, как и много других воров "в законе", перебрался в Черногорию с желанием возвратится потом в Воронеж. Причиной тому стали введенные в Росси ужесточительные меры в отношении обладателей воровского титула.

Блондин так и не успел вернуться в Россию и умер за ее границами.

О Баркалову известно, что в советский период он был судим шесть раз, из них пять раз за хулиганство. Кроме того, в Коми АССР Блондин делил нары с самым влиятельным грузинским вором «в законе» того времени Писо (Валерьяном Кучулория), который, впрочем, вора в Блондине не увидел.

В 1994 году по отбытии 10-летнего срока за мошенничество, разбой и наркотики по приговору Пролетарского райсуда Москвы 44-летний Блондин был произведен в воры с помощью грузинского приятеля Важи Биганишвили.

После развала СССР Блондин несколько раз привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Несмотря на это, он каждый раз избегал реального срока благодаря своей жене, которая была адвокатом.

Войдя в семью годом позже своего более молодого воронежского земляка Олега Плотникова, Баркалов закрепился в Подмосковье, так и не сумев распространить свое влияние  в Воронеже. 

Из-за этих нереализованных амбиций Блондина в отношениях между ним и Плотником, который был главным вором в Воронеже больше двадцати лет, нередко возникала напряженность. 

Из-за рака легкого Блондин так и не смог занять место Плотника - умер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 мая 2021 года в Киеве вора в законе по кличке "Умка" посадили в СИЗО - права выйти под залог у него нет.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Блондин, Воры в законе, Владимир Баркалов, Олег Плотник.
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