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В Киеве вора в законе по кличке "Умка" посадили в СИЗО - права выйти под залог у него нет
В Киеве вора в законе по кличке "Умка" посадили в СИЗО - права выйти под залог у него нет

В Киеве вора в законе по кличке "Умка" посадили в СИЗО - права выйти под залог у него нет

В Киеве вора в законе по кличке "Умка" посадили в СИЗО - права выйти под залог у него нет
Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Суд отправил в СИЗО "воров в законе" по кличке "Умка" и "Лаша Сван". 

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции

Отмечается, что Печерский суд отправил их под стражу на 60 дней без права внесения залога. 

Им инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст.255-1 (Установления или распространения преступного влияния в статусе "вора в законе"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Согласно сообщению полиции, "Умка" был коронован в 2014 году, а "Лаша Сван" является "вором в законе" с 1995-го года. 

Оба получили свои "звания" от высших представителей криминалитета РФ. Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали преступность сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Их задержали 19 мая. "Умка"пытался покинуть Украину через аэропорт в Днепре, а "Лаша Сван" находился в отеле. 

Кроме того, были изъяты средства из "общака" на сумму более $3,2 млн (87,8 млн грн).

Как сообщалось ранее, 14 мая после заседания СНБО были введены санкции против сотен "воров в законе". А в пятницу, 21 мая, Зеленский ввел их в действие

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Нацполиция, Воры в законе.
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