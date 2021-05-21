"Привет" Аксенову и Пушилину: Зеленский ввел в действие санкции против сотен людей и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под указом, который вводит в силу решение СНБО от 14 мая.

Указ №203/2021 обнародован пресс-службой ОПУ.

В обновленный санкционный список попали еще 674 физических и 138 юридических лиц.

Решение также обязывает Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком обеспечить реализацию ограничительных мер и мониторинг их эффективности.

МИД Украины обязан проинформировать о санкциях компетентные органы ЕС, США и других стран.

Указ вступает в силу в день опубликования.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 14 мая, после заседания СНБО были введены санкции против сотен "воров в законе", также в списке есть имена "главы" оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, а также "глав" боевиков ОРДЛО Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

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