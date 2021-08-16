"Если есть в мире ж**а, то это здесь": российский министр нарвался на хейт из-за поста в Инстаграм

В России министр природных ресурсов полуострова Камчатка Алексей Кумарьков поделился в соцсети фото из Забайкалья, после чего на него вылилась волна негатива из-за подписи снимка.
Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает Telegram-канал "Baza".
Вспышка гнева среди россиян, в том числе жителей региона, произошла после того, как Кумарьков поехал со своей семьей в город Петровск-Забайкальский и рассказал об этом в Instagram.
Подписчики восприняли этот пост крайне негативно и начали валить на Кумарькова все проблемы, что происходят в стране, и даже те, которые к нему не касаются.
Позже министр пытался объяснить свои слова, сказав, что писал лишь о состоянии местных дорог, но это не помогло успокоить разозленных читателей.
"Зато теперь мы точно знаем, как по-настоящему выглядит ж**а", - шутят в соцсетях.
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