Последние 9 лет боролась с раком: как выглядела в молодости звезда "Все женщины - ведьмы" Шеннен Доэрти

В это воскресенье, 12 апреля, Шеннен Доэрти, звезда сериала "Все женщины — ведьмы", могла бы отмечать свое 55-летие. Но ее жизнь в июле 2024-го забрал рак, с которым она боролась почти 9 лет.

"Телеграф" решил вспомнить, какой была у молодежи Шеннен Доэрти. Также мы расскажем о карьере знаменитости.

Биография Шеннен Доэрти

Актриса родилась в 1971 году в американском городе Мемфис в штате Теннесси. Начала свою карьеру еще будучи ребенком в шоу "Маленький домик в прериях". Впоследствии сыграла в комедии "Девушки хотят повеселиться" вместе с уже известной Сарой Джессикой Паркер.

Также появилась в лентах "Наш дом", "Смертельный поезд", "Частный детектив Магнум".

Шеннен Доэрти в конце 80-х, Фото: Getty Images

Шеннен Доэрти в 1992 году, Фото: Getty Images

Более узнаваемой Шенен стала после сериала "Беверли-Хиллз", где исполнила роль Бренды Уолш. За это была отмечена премией Young Artist Award как "Молодая актриса в главной роли телевизионного сериала".

Шеннен Доэрти в 1995 году, Фото: Getty Images

Но по-настоящему легендарной работой в жизни Доэрти стала роль Прю Галливелл уже в легендарном сериале "Все женщины ведьмы". В 2001 году прекратила участие в киноработе из-за конфликта с Алисой Милано.

Алиса Милано, Шеннен Доэрти, Голли Мари Комбс, Фото: Getty Images

Женщина тоже пробовала свои силы на телевидении. Она была ведущей реалити-шоу "Жестокие игры" и проекте "Развод с Шеннен Доэрти". Но это не были успешные попытки.

Шеннен Доэрти в 2005 году, Фото: Getty Images

Затем Доэрти вернулась в кинематограф. Сыграла в лентах "90210: Новое поколение" и "Горячие пальмы". В частности, во втором высмеивают стереотипы о жителях Лос-Анджелеса.

Шеннен Доэрти в 2007 году, Фото: Getty Images

Через некоторое время Шеннен был назначена арт-директором газеты Pasadena. Также женщина работала над автобиографической книгой и участвовала в шоу "Танцы со звездами". Впоследствии Доэрти озвучила главных героинь веб-сериала "Мари-Кари".

Последняя работа Доэрти — реалити-шоу "Потерянные края из Шеннен и Холли", которое вышло на американском телевидении в 2015 году.

Личная жизнь

В 90-х Доэрти была обручена с Дином Джеем Фактором, наследником компании Max Factor. Но до свадьбы не дошло, потому что мужчина заявил о физическом насилии от актрисы и подал на нее в суд.

Затем актриса в течение года состояла в браке с актером и музыкантом Эшли Хэмилтоном. Но все кончилось быстро.

Шеннен Доэрти и Эшли Гэмильтон, Фото: Getty Images

Коротким был и брак Шеннен с игроком в покер Риком Саломоном. Супруги были в браке всего 1 год.

Шеннен Доэрти и Рик Саломон, Фото: Getty Images

В 2011 году актриса вышла замуж за фотографа Курта Исвариенко. Однако в 2023 году подала заявление на развод с мужем.

Шеннен Доэрти и Курт Исвариенко, Фото: Getty Images

Также Доэрти подала в суд мужа, чтобы получить от него средства на содержание. Исвариенко, по словам знаменитости, затягивал процесс в надежде, что она не доживет до рассмотрения дела в суде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от чего умерла звезда "Один дома" Кэтрин О'Хара. Она почти год проходила лечение.