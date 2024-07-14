Последние 9 лет боролась с раком: как выглядела в молодости звезда "Все женщины - ведьмы" Шеннен Доэрти
Актриса очень изменилась в течение последних лет
В это воскресенье, 12 апреля, Шеннен Доэрти, звезда сериала "Все женщины — ведьмы", могла бы отмечать свое 55-летие. Но ее жизнь в июле 2024-го забрал рак, с которым она боролась почти 9 лет.
"Телеграф" решил вспомнить, какой была у молодежи Шеннен Доэрти. Также мы расскажем о карьере знаменитости.
Биография Шеннен Доэрти
Актриса родилась в 1971 году в американском городе Мемфис в штате Теннесси. Начала свою карьеру еще будучи ребенком в шоу "Маленький домик в прериях". Впоследствии сыграла в комедии "Девушки хотят повеселиться" вместе с уже известной Сарой Джессикой Паркер.
Также появилась в лентах "Наш дом", "Смертельный поезд", "Частный детектив Магнум".
Более узнаваемой Шенен стала после сериала "Беверли-Хиллз", где исполнила роль Бренды Уолш. За это была отмечена премией Young Artist Award как "Молодая актриса в главной роли телевизионного сериала".
Но по-настоящему легендарной работой в жизни Доэрти стала роль Прю Галливелл уже в легендарном сериале "Все женщины ведьмы". В 2001 году прекратила участие в киноработе из-за конфликта с Алисой Милано.
Женщина тоже пробовала свои силы на телевидении. Она была ведущей реалити-шоу "Жестокие игры" и проекте "Развод с Шеннен Доэрти". Но это не были успешные попытки.
Затем Доэрти вернулась в кинематограф. Сыграла в лентах "90210: Новое поколение" и "Горячие пальмы". В частности, во втором высмеивают стереотипы о жителях Лос-Анджелеса.
Через некоторое время Шеннен был назначена арт-директором газеты Pasadena. Также женщина работала над автобиографической книгой и участвовала в шоу "Танцы со звездами". Впоследствии Доэрти озвучила главных героинь веб-сериала "Мари-Кари".
Последняя работа Доэрти — реалити-шоу "Потерянные края из Шеннен и Холли", которое вышло на американском телевидении в 2015 году.
Личная жизнь
В 90-х Доэрти была обручена с Дином Джеем Фактором, наследником компании Max Factor. Но до свадьбы не дошло, потому что мужчина заявил о физическом насилии от актрисы и подал на нее в суд.
Затем актриса в течение года состояла в браке с актером и музыкантом Эшли Хэмилтоном. Но все кончилось быстро.
Коротким был и брак Шеннен с игроком в покер Риком Саломоном. Супруги были в браке всего 1 год.
В 2011 году актриса вышла замуж за фотографа Курта Исвариенко. Однако в 2023 году подала заявление на развод с мужем.
Также Доэрти подала в суд мужа, чтобы получить от него средства на содержание. Исвариенко, по словам знаменитости, затягивал процесс в надежде, что она не доживет до рассмотрения дела в суде.
