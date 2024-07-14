Останні 9 років боролася з раком: як виглядала у молодості зірка "Всі жінки - відьми " Шеннен Догерті

Акторка дуже змінилась протягом останніх років

Цієї неділі, 12 квітня, Шеннен Догерті, зірка серіалу "Всі жінки — відьми", могла б відзначати своє 55-річчя. Але її життя у липні 2024-го забрав рак, з яким вона боролася майже 9 років.

"Телеграф" вирішив пригадати, якою була у молоді Шеннен Догерті. Також ми розкажемо про кар'єру знаменитості.

Біографія Шеннен Догерті

Акторка народилась у 1971 році у американському місті Мемфіс, що у штаті Теннессі. Почала свою карʼєру ще будучи дитиною у шоу "Маленький будиночок у преріях". Згодом зіграла в комедії "Дівчата хочуть повеселитися" разом з вже відомою Сарою Джесікою Паркер. Також зʼявилася у стрічках "Наш дім", "Смертельний потяг", "Приватний детектив Магнум".

Шеннен Догерті наприкінці 80-х, Фото: Getty Images

Шеннен Догерті в 1992 році, Фото: Getty Images

Більш впізнаваною Шенен стала після серіалу "Беверлі-Хіллз", де виконала роль Бренди Уолш. За це була відзначена премією Young Artist Award як "Молода акторка в головній ролі телевізійного серіалу".

Шеннен Догерті в 1995 році, Фото: Getty Images

Та по-справжньому легендарною роботою у житті Догерті стала роль Прю Галлівелл вже в легендарному серіалі "Всі жінки — відьми". У 2001 році припинила участь у кінороботі через конфлікт з Алісою Мілано.

Аліса Мілано, Шеннен Догерті, Голлі Марі Комбс, Фото: Getty Images

Жінка також пробувала свої сили на телебаченні. Вона була ведучою реаліті-шоу "Жорстокі ігри" та проєкті "Розлучення з Шеннен Доерті". Але це не були успішні спроби.

Шеннен Догерті в 2005 році, Фото: Getty Images

Тож потім Догерті повернулася у кінематограф. Зіграла у стрічках "90210: Нове покоління" та "Гарячі пальми". Зокрема, у другому висміюють стереотипи про жителів Лос-Анджелесу.

Шеннен Догерті в 2007 році, Фото: Getty Images

Через певний час Шеннен призначили арт-директором газети Pasadena. Також жінка працювала над автобіографічною книжкою та брала участь у шоу "Танці з зірками". Згодом Догерті озвучила головних героїнь вебсеріалу "Марі-Карі".

Остання робота Догерті — реаліті-шоу "Загублені краї з Шеннен та Холлі", яке вийшло на американському телебаченні у 2015 році.

Особисте життя

У 90-х Догерті була заручена з Діном Джеєм Фактором, спадкоємцем компанії Max Factor. Але до весілля не дійшло, бо чоловік заявив про фізичне насильство від акторки та подав на неї до суду.

Потім акторка протягом року перебувала у шлюбі з актором і музикантом Ешлі Гемілтоном. Та все закінчилось швидко.

Шеннен Догерті та Ешлі Гемільтон, Фото: Getty Images

Коротким був і шлюб Шеннен з гравцем у покер Ріком Саломоном. Подружжя було у шлюбі всього 1 рік.

Шеннен Догерті та Рік Саломон, Фото: Getty Images

У 2011 році акторка одружилась з фотографом Куртом Ісварієнком. Однак у 2023 році подала заяву на розлучення з чоловіком.

Шеннен Догерті та Курт Ісварієнко, Фото: Getty Images

Також Догерті подала до суду на чоловіка, щоб отримати від нього кошти на утримання. Натомість Ісварієнко, за словами знаменитості, затягував процес у надії, що вона не доживе до розгляду справи у суді.

