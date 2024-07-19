"Обожаю жару": Злата Огневич в леопардовом мини взбудоражила сеть новой фотосессией

Певица поделилась кадрами из новой съемки в леопардовом наряде

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно призналась, сколько зарабатывает во время войны, часто радует своих поклонников яркими фотосессиями и новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила серию снимков, на которых позировала в соблазнительном образе.

Как оказалось, Злата Огневич устроила себе горячую фотосессии в леопардовом образе. Она появилась перед камерой в узкой мини-юбке и короткой блузке, которая прикрыла декольте, зато оголила рельефный пресс. Пикантности снимкам добавили соблазнительные позы.

Свой образ звезда дополнила стильными украшениями, объемной укладкой и профессиональным макияжем. А также босоножками на шпильках — также с леопардовым принтом.

В подписи к публикации Злата Огневич сделала неожиданное признание — она обожает жаркую погоду.

"Девушки это был огненный фотосет. Такой же жаркий, как и это лето! Спасибо за ваш талант и классный вайб на съемке! P.S. Кстати, я обожаю жару (сейчас у меня летят стрелы), и даже летом не пользуюсь кондиционером. Поэтому если скоро произойдет глобальное потепление, я точно это переживу", — написала певица.

Восторженные поклонники не оставили без внимания такую горячую фотосессию звезды, ее тут же осыпали комплиментами в комментариях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Злата Огневич выпустила саундтрек к фильму "Конотопская ведьма". Это настоящая ода женской силе.