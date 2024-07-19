"Обожнюю спеку": Злата Огневич у леопардовому міні розбурхала мережу новою фотосесією

Співачка поділилася кадрами з нової зйомки у леопардовому вбранні

Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно зізналася, скільки заробляє під час війни, часто радує своїх шанувальників яскравими фотосесіями та новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу зірка виклала серію знімків, на яких позувала у спокусливому образі.

Як виявилося, Злата Огневич влаштувала собі гарячу фотосесію у леопардовому образі. Вона з’явилася перед камерою у вузькій міні-спідниці та короткій блузці, яка прикрила декольте, зате оголила рельєфний прес. Пікантності знімкам додали спокусливі пози.

Свій образ зірка доповнила стильними прикрасами, об’ємною укладкою та професійним макіяжем. А також босоніжками на шпильках — також із леопардовим принтом.

У підписі до публікації Злата Огневич зробила несподіване зізнання — вона обожнює спекотну погоду.

"Дівчата це був вогненний фотосет. Такий же жаркий, як і це літо! Дякую за ваш талант і класний вайб на зйомці! PS До речі, я обожнюю спеку (зараз у мене летять стріли), і навіть влітку не користуюся кондиціонером. Тому якщо скоро відбудеться глобальне потепління, я точно це переживу", — написала співачка.

Захоплені шанувальники не залишили поза увагою таку гарячу фотосесію зірки, її одразу обсипали компліментами у коментарях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Злата Огневич випустила саундтрек до фільму "Відьма Конотопа". Це справжня ода жіночої сили.