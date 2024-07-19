Купальники все меньше: скандальная экс-пограничница Плантовская показала жаркие фото с "тайного" отдыха

После Турции экс-пограничница отправилась на другой курорт

Скандально известная экс-пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, которая на днях похвасталась в сети роскошным отдыхом в Турции, уже сменила локацию. Судя по новым фото блогерши, она продолжает свою лакшери-жизнь на заграничных курортах и пока не собирается возвращаться в Украину.

"Телеграф" выяснил, где сейчас отдыхает Иванна Плантовская, которая вдруг начала скрывать свои геолокации на фото в Instagram.

Отметим, что ранее в своем профиле девушка часто оставляла геолокации под фото и не скрывала страны и курорты, где проводит время. Так, недавно она отдыхала в Турции, а перед тем была на Кипре, а еще ранее путешествовала в Доминикане.

Однако, на новых снимках, где Иванна позирует в крошечном черном купальнике, она не указала геолокацию. Но судя по пейзажному фото в сторис, Плантовская сейчас отдыхает в Черногории, в курортном городке Пераст.

Судя по фото в сторис, Иванка отдыхает в Черногории

К слову, о купальниках. На новых снимках экс-пограничница позирует в узком черном бикини, которое едва прикрывает ее огромную силиконовую грудь. Девушка не скрывает, что пользовалась услугами пластической хирургии и даже выставляла в сторис рекламу клиники, где делала пластику. Также на фото можно заметить, что девушка колет губы и наращивает ресницы.

Напомни, Иванну Плантовскую со скандалом уволили с должности пресс-офицера Государственной пограничной службы Украины. В Новый год девушка хвасталась в сети кадрами роскошного отдыха в Париже во время войны и это вызвало общественный резонанс. В результате девушку устранили от службы в ГПСУ, а вскоре она вообще выехала из Украины.

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