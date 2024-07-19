Купальники все менші: скандальна експрикордонниця Плантовська показала спекотні фото з "таємного" відпочинку

Після Туреччини екс-прикордонниця вирушила на інший курорт

Скандально відома експресофіцер Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка днями похизувалась у мережі розкішним відпочинком у Туреччині, вже змінила локацію. Судячи з нових фото блогерки, вона продовжує своє лакшері-життя на закордонних курортах і поки не збирається повертатися до України.

"Телеграф" з’ясував, де зараз відпочиває Іванна Плантовська, яка раптом почала приховувати свої геолокації на фото в Instagram.

Зазначимо, що раніше у своєму профілі дівчина часто залишала геолокації під фото та не приховувала країни і курорти, де проводить час. Так, нещодавно вона відпочивала у Туреччині, перед тим була на Кіпрі, а ще раніше подорожувала в Домінікані.

Однак, на нових знімках, де Іванна позує у крихітному чорному купальнику, вона не вказала свою геолокацію. Але, судячи з пейзажного фото в сторіс, Плантовська зараз відпочиває в Чорногорії, в курортному містечку Пераст.

Судячи з фото у сторіс, Іванка відпочиває у Чорногорії

До речі, про купальники. На нових знімках екс-прикордонниця позує у вузькому чорному бікіні, яке ледве прикриває її величезні силіконові груди. Дівчина не приховує, що скористалася послугами пластичної хірургії і навіть виставляла у сторіс рекламу клініки, де робила пластику. Також на фото можна помітити, що дівчина коле губи та нарощує вії.

Нагадаємо, Іванну Плантовську зі скандалом звільнили з посади прес-офіцера Державної прикордонної служби України. У Новий рік дівчина вихвалялася в мережі кадрами розкішного відпочинку в Парижі під час війни і це викликало суспільний резонанс. Внаслідок цього дівчину усунули від служби в ДПСУ, а незабаром вона взагалі виїхала з України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що екс-співробітниця ДПСУ Іванна Плантовська видалася зі своїм "масіком". Що відомо про її коханого.