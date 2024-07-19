Кондратенко или Опришко? Klavdia Petrivna засветила лицо и подогрела теории фанатов о своей личности (фото, видео)

Фанаты уже не раз пробовали догадаться, кто прячется за образом певицы

Klavdia Petrivna, которая в мае дала первое интервью, за последний год стала настоящим феноменом украинской эстрады. Особенную популярность певица обрела в соцсетях и на стриминговых платформах, под ее песни сняты миллионы коротких роликов и шутливых видео. Однако, никто точно так и не знает, кто скрывается за образом Klavdia Petrivna. Однако, догадки о личности певицы все же есть.

"Телеграф" попытался выяснить, кто скрывается за загадочным образом певицы, и какие есть доказательства к разным версиям этой загадки.

Klavdia Petrivna засветила лицо и выдала свой голос

Певица Klavdia Petrivna стала героиней нового выпуска проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи". В рамках программы певица дала интервью Кароль и спела на сцене композицию "Намалюй мені ніч" Мирослава Скорика.

В этом шоу Klavdia Petrivna немного "оголила" себя. В видео она появилась в длинном приталенном платье синего цвета с открытыми плечами. Певица дополнила образ небольшой синей шляпой и маской со стразами и бахромой, которая прикрыла и одновременно немного открыла лицо. Видно, что у нее светлые волосы, которые были собраны в аккуратный пучок под шляпой. А еще голос — певица едва ли не впервые говорит своим настоящим голосом. И надо сказать, что по звучанию — это голос очень молодой девушки.

Klavdia Petrivna — это Соломия Опрышко?

Появление певицы в шоу Тины Кароль подогрело теории фанатов, что под образом Klavdia Petrivna прячется молодая певица Соломия Опрышко. Эта версия появилась давно и не безосновательно. Ведь в сети гуляет видео с пением Соломии Опрышко, которое очень сильно напоминает пение Klavdia Petrivna.

Поговаривают, что выдал Соломию Опришко украинский исполнитель OSTY. На том видео Соломия вместе с OSTY под пианино исполняет его песню "Не лякай". В этом же ролике можно увидеть, как выглядит сама Соломия Опрышко, ведь ее страницы в Instagram найти не удалось.

К слову, исполнитель OSTY работает с лейблом Nebo Music и, как поговаривают, именно он привел в лейбл Соломию Опришко, которая впоследствии стала Klavdia Petrivna. OSTY также рассказывал в интервью, что загадочный инкогнито-образ певицы был задуман не из-за пиара, все дело в сильной стеснительности певицы — она очень боялась провала своего творчества.

После появления Klavdia Petrivna в шоу Тины Кароль, многие поклонники также заметили внешние сходства певицы с 18-летней Соломией Опрышко. На видео видно, что у девушки светло-русые волосы, голубые глаза и круглая форма лица — все как у Опрышко.

Новый образ Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna — это Маша Кондратенко?

Когда Klavdia Petrivna только появилась на горизонте украинского шоу-бизнеса и вызвала первый интерес аудитории, поговаривали, что за ее образом прячется певица Маша Кондратенко. Девушка прославилась своей песней "Ванька-встанька" в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. К тому же, когда Klavdia Petrivna начали сравнивать с Кондратенко, то Маша начала подыгрывать этому в своих соцсетях.

Бурное обсуждение вызвало появление Маши Кондратенко на премии "Золота Зоря Лірум" в феврале 2024 года. Артистка надела образ Klavdia Petrivna и вышла на сцену, чтобы забрать награду в номинации "Дебют года". Очевидно, это была спланированная акция и настоящая Klavdia Petrivna была в курсе этого перформанса. Однако, позже оказалось, что это все не более, чем игра. И личность загадочной артистки так и осталась загадкой.

Когда Klavdia Petrivna раскроет себя

Первое появления Klavdia Petrivna на большой сцене состоялось в апреле 2024 года на сцене Дворца cпорта. Это было во время концерта Артема Пивоварова. И это появление стало настоящим сюрпризом для зрителей, ведь в анонсе концерта выхода на сцену загадочной певицы не было. Однако даже появление на большой сцене не пролило свет на личность Klavdia Petrivna, ведь она вышла в длинном красном балахоне и шляпе.

Klavdia Petrivna в образе из клипа "Барабан" с Пивоваровым

Однако, все же есть надежда у поклонников, что личность Klavdia Petrivna раскроется на ее первом сольном концерте. Артистка замахнулась собрать Дворец спорта уже в августе этого года. На странице певицы в Instagram рядом с продажей билетов написана загадочная фраза: "Интересно, кто я на самом деле?". Похоже, певица раскроет свою личность именно на этом большом концерте.

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