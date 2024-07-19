Кондратенко чи Опришко? Klavdia Petrivna засвітила обличчя та підігріла теорії фанатів про свою особистість (фото, відео)

Фанати вже не раз намагалися здогадатися, хто ховається за образом співачки

Klavdia Petrivna, яка у травні дала перше інтерв’ю, за останній рік стала справжнім феноменом української естради. Особливу популярність співачка набула в соцмережах та на стрімінгових платформах, під її пісні знято мільйони коротких роликів та жартівливих відео. Однак ніхто точно так і не знає, хто ховається за образом Klavdia Petrivna. Однак, здогадки про особу співачки все ж таки є.

"Телеграф" спробував з’ясувати, хто ховається за загадковим образом співачки, і які є докази різних версій цієї загадки.

Klavdia Petrivna засвітила обличчя та видала свій голос

Співачка Klavdia Petrivna стала героїнею нового випуску проекту Тіни Кароль "Будинок звукозапису". У рамках програми співачка дала інтерв’ю Кароль та заспівала на сцені композицію "Намалюй мені ніч" Мирослава Скорика.

У цьому шоу Klavdia Petrivna трохи "оголила" себе. У відео вона з’явилася в довгій сукні синього кольору з відкритими плечима. Співачка доповнила образ невеликим синім капелюхом і маскою зі стразами та бахромою, яка прикрила і одночасно трохи відкрила обличчя. Видно, що у неї світле волосся, яке було зібране в акуратний пучок під капелюхом. А ще голос — співачка чи не вперше говорила своїм справжнім голосом. І треба сказати, що за звучанням — це голос дуже молодої дівчини.

Klavdia Petrivna – це Соломія Опришко?

Поява співачки у шоу Тіни Кароль підігріла теорії фанатів, що під образом Klavdia Petrivna ховається молода співачка Соломія Опришко. Ця версія з’явилася давно і не безпідставно. Адже в мережі гуляє відео зі співом Соломії Опришко, який дуже сильно нагадує спів Klavdia Petrivna.

Подейкують, що видав Соломію Опришко український виконавець OSTY. На тому відео Соломія разом із OSTY під піаніно виконує його пісню "Не лякай". У цьому ролику можна побачити, як виглядає сама Соломія Опришко, адже її сторінки в Instagram знайти не вдалося.

До речі, виконавець OSTY працює з лейблом Nebo Music і, як подейкують, саме він привів у лейбл Соломію Опришко, яка згодом стала Klavdia Petrivna. OSTY також розповідав в інтерв’ю, що загадковий інкогніто-образ співачки був задуманий не задля піару — вся справа в сильній сором’язливості співачки — вона дуже боялася провалу у своїй творчості.

Після появи Klavdia Petrivna в шоу Тіни Кароль багато шанувальників також помітили зовнішні подібності співачки з 18-річною Соломією Опришко. На відео видно, що у дівчини світло-русяве волосся, блакитні очі та кругла форма обличчя – все як у Опришко.

Новий образ Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna – це Маша Кондратенко?

Коли Klavdia Petrivna тільки-но з’явилася на горизонті українського шоу-бізнесу та викликала перший інтерес аудиторії, подейкували, що за її образом ховається співачка Маша Кондратенко. Дівчина уславилася своєю піснею "Ванька-встанька" на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До того ж, коли Klavdia Petrivna почали порівнювати з Кондратенко, Маша почала підігравати цим пліткам у своїх соцмережах.

Маша Кондратенко в образі Klavdia Petrivna

Бурхливе обговорення викликала поява Маші Кондратенка на премії "Золота Зоря Лірум" у лютому 2024 року. Артистка одягла образ Klavdia Petrivna і вийшла на сцену, щоб забрати її нагороду у номінації "Дебют року". Очевидно, це була спланована акція, і справжня Klavdia Petrivna була в курсі цього перфомансу. Однак пізніше виявилося, що це все не більше, ніж гра. І особистість загадкової артистки так і залишилася загадкою.

Коли Klavdia Petrivna розкриє себе?

Перша поява Klavdia Petrivna на великій сцені відбулася у квітні 2024 року в Палаці спорту в Києві. Це було під час концерту Артема Пивоварова. І ця поява стала справжнім сюрпризом для глядачів, адже в анонсі концерту виходу на сцену загадкової співачки не було. Однак навіть поява на великій сцені не пролила світло на особистість Klavdia Petrivna, адже вона вийшла у довгому червоному балахоні та капелюсі.

Klavdia Petrivna в образі з кліпу "Барабан" із Пивоваровим

Проте, все ж таки є надія у шанувальників, що особистість Klavdia Petrivna розкриється на її першому сольному концерті. Артистка замахнулася зібрати Палац спорту вже у серпні цього року. На сторінці співачки в Instagram поруч із продажем квитків написано загадкову фразу: "Цікаво, хто я насправді?". Схоже, співачка розкриє свою особу саме на цьому великому концерті.

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