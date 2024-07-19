Сменил комфортную жизнь на окопы: чем известен Андрей Лузан и кем был до того, как получил славу (фото, видео)

Андрей основал проект на YouTube и его видео собирают миллионные просмотры

С начала войны в Украине многие артисты вступили в ряды ВСУ, чтобы защищать нашу страну от российского агрессора. К их числу присоединился и известный юморист Андрей Лузан, который быстро завоевал внимание аудитории благодаря своему YouTube-проекту "Львы на джипе".

"Телеграф" выяснил, где сейчас находится шоумен и чем известен. Еще мы узнали, кем Андрей Лузан работал до своей популярности.

Чем известен Андрей Лузан и где сейчас шоумен

На данный момент 39-летний Андрей Лузан является медийным человеком, а достичь популярности смог благодаря своему таланту, юмору и прямолинейности. На телевидение он еще попал в студенческие годы, когда жил в Днепре, но на роль ведущего его не взяли.

В интервью Андрей рассказал, что работал в ивент-компании, которая запустила свое тревел-шоу, где он получил должность администратора. Потом его пригласили быть редактором, но он выполнял и другие функции, в частности был звукорежиссером и режиссером.

По словам Лузана, ему очень понравился этот опыт, но он ушел с компании и переехал в Киеве, где он начал участвовать в юмористических проектах. В 2017 году вместе со своими коллегами Лузан выиграл 10 тысяч гривен в шоу "Рассмеши комика", потом через время они стали участниками "Лиги смеха". Но шоумен отметил, что его волна славы после окончания сезона проекта утихла, поскольку любовь зрителей очень быстро может пройти.

Однако в 2019 году Лузан, Зирянов и Михиенко создали собственный независимый YouTube-канал под названием "Львы на джипе". Ребята старались отличиться своим контентом, поэтому они меняли рубрики в каждом выпуске, приглашали к себе знаменитых людей и общались с ними в своем формате. Вскоре их видеоролики стали набирать миллионные просмотры.

Сейчас Андрей Лузан в Украине, он сообщил о том, что добровольно решил мобилизоваться в ряды ВСУ. Он будет проходить службу в Силах беспилотных систем ВСУ, а на следующей неделе у него начнется базовая военная подготовка.

Кем был Андрей Лузан до популярности

С детского возраста Андрей начал проявлять интерес к актерскому мастерству и искусству, поэтому посещал драматическую студию. Но когда пришло время выбирать профессию, он пошел учиться на терапевта. Однако Лузан так и не стал врачом, о чем не жалеет, поскольку был разочарован процессом обучения и уровнем коррупции в университете.

Позже он встретил Валентина Михиенко и Николая Зырянова, с которыми начал участвовать в развлекательных шоу. О его личной жизни известно мало, длительное время он встречался с участницей "Женского квартала" Лерой Товтоплес, но их дороги разошлись.

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