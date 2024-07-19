Змінив комфортне життя на окопи: чим відомий Андрій Лузан і ким був до того, як здобув славу (фото, відео)

Андрій заснував проект на YouTube та його відео збирають мільйонні перегляди

З початку війни в Україні багато артистів вступили до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну від російського агресора. До них приєднався і відомий гуморист Андрій Лузан, який швидко завоював увагу аудиторії завдяки своєму YouTube-проекту "Леви на джипі".

"Телеграф" з’ясував, де зараз шоумен і чим він відомий. Ще ми довідалися, ким Андрій Лузан працював до своєї популярності.

Чим відомий Андрій Лузан і де зараз шоумен

На даний момент 39-річний Андрій Лузан є медійною людиною, а досягти популярності зміг завдяки своєму таланту, гумору та прямолінійності. На телебачення він ще потрапив у студентські роки, коли мешкав у Дніпрі, але на роль ведучого його не взяли.

В інтерв’ю Андрій розповів, що працював в івент-компанії, яка запустила своє тревел-шоу, де він отримав посаду адміністратора. Потім його запросили бути редактором, але він виконував інші функції, зокрема був звукорежисером і режисером.

За словами Лузана, йому дуже сподобався цей досвід, але він пішов із компанії та переїхав до Києва, де він почав брати участь у гумористичних проєктах. У 2017 році разом зі своїми колегами Лузан виграв 10 тисяч гривень в шоу "Розсміши коміка", згодом вони з друзьями стали учасниками "Ліги сміху". Але шоумен зазначив, що його хвиля слави після закінчення сезону проєкту вщухла, оскільки любов глядачів зникнути може дуже швидко.

Однак у 2019 році Лузан, Зірянов та Міхієнко створили власний незалежний YouTube-канал під назвою "Леви на джипі". Хлопці намагалися відзначитись своїм контентом, тому вони змінювали рубрики в кожному випуску, запрошували до себе знаменитих людей та спілкувалися з ними у своєму форматі. Невдовзі їхні відеоролики почали набирати мільйонні перегляди.

Наразі Андрій Лузан в Україні, він повідомив про те, що добровільно вирішив мобілізуватися до лав ЗСУ. Він проходитиме службу в Силах безпілотних систем ЗСУ, а наступного тижня у нього розпочнеться базова військова підготовка.

Ким був Андрій Лузан до популярності

З дитячого віку Андрій почав виявляти інтерес до акторської майстерності та мистецтва, тому відвідував драматичну студію. Але коли настав час вибирати професію, він пішов навчатися на терапевта. Однак Лузан так і не став лікарем, про що не шкодує, оскільки був розчарований процесом навчання та рівнем корупції в університеті.

Пізніше він зустрів Валентина Міхієнка та Миколу Зірянова, з якими почав брати участь у розважальних шоу. Про його особисте життя відомо мало, тривалий час він зустрічався з учасницею "Жіночого кварталу" Лерою Товтоплес, але їхні дороги розійшлися.

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