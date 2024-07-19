Леся Никитюк рекомендует: телезвезда показала трендовый купальник на лето 2024

Телеведущая позировала в бассейне в купальнике

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях показала, как стильно носить легкое длинное платье летом, в этот раз продемонстрировала свой купальник. Телезвезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в бассейне, а заодно хвастнула своим трендовым купальником.

Как видно, на новой фотографии Леся Никитюк запечатлена сидя в небольшом детском бассейне во дворе частного дома. Похоже, телезвезда решила освежиться во время жары в Киеве, а заодно продемонстрировала стильный купальник-бикини салатового оттенка с мелким узором. Причем можно заметить, что веревочки купальника завязаны интересным способом, что придает ему необічную форму.

Стоит отметить, что в этом летнем сезоне купальники-бикини ярких оттенков снова в тренде. По словам стилистов, на время о подобных купальниках призабыли, однако теперь они снова в моде. Раздельные купальники на веревочках универсальны и удобны, они позволяют по-разному завязывать верх и низ, меняя форму. К тому же они всегда выгодно подчеркивают фигуру и женственность.

Поэтому, если еще не купили купальник на это сезон, смело можете подсмотреть идею у Леси Никитюк. Ведь телеведущая уже давно стала модным инфлюэнсером и иконой стиля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стилист причесок Леси Никитюк поделился лайфхаком с сухим шампунем. Многие об этом не знают.