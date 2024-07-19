Леся Нікітюк рекомендує: телезірка показала трендовий купальник на літо 2024

Телеведуча позувала в басейні у купальнику

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями показала, як стильно носити легку довгу сукню влітку цього разу продемонструвала свій купальник. Телезірка опублікувала в Instagram фото, на якому позує в басейні, а заразом хизнулася своїм трендовим купальником.

Як видно, на новій фотографії Леся Нікітюк зображена сидячи у невеликому дитячому басейні у дворі приватного будинку. Схоже, телезірка вирішила освіжитися під час спеки, а заразом продемонструвала стильний купальник-бікіні салатового відтінку з дрібним візерунком. Причому можна помітити, що мотузочки купальника зав’язані цікавим способом, що надає йому незвичайної форми.

Варто відзначити, що цього літнього сезону купальники-бікіні яскравих відтінків знову в тренді. За словами стилістів, на якийсь час про подібні купальники призабули, проте тепер вони знову в моді. Роздільні купальники на мотузочках універсальні та зручні, вони дозволяють по-різному зав’язувати верх і низ, змінюючи форму. До того ж вони завжди вигідно підкреслюють фігуру та жіночність.

Тому, якщо ще не купили купальник цього сезону, сміливо можете підглянути ідею у Лесі Нікітюк. Адже телеведуча вже давно стала модною інфлюенсеркою та іконою стилю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стиліст зачісок Лесі Нікітюк поділився лайфхаком із сухим шампунем. Багато хто про це не знає.