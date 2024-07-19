Больная раком Кейт Миддлтон выступила с новым заявлением и вспомнила "сказочное" место: фото

42-летняя принцесса опубликовала несколько фотографий

Супруга принца Уильяма, герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон, после фееричного появления на чемпионате Уимблдон 2024, обратилась к британским поданным на фоне борьбы с онкологией и поделилась несколькими архивными фото.

В сторис Инстаграма официального аккаунта королевской четы были опубликованы снимки, которые были сделаны британским фотографом Джеффом Пью во время публичного посещения Кейт Миддлтон лондонского Музея естественной истории 22 июня 2021 года.

Герцогиня, которая в настоящее время проходит курс химиотерапии после диагностированного у нее рака, посетила собственный проект UrbanNature, чтобы следить за его ходом. В своем искреннем послании она выразила поддержку своему делу и поделилась своим пониманием "силы природы" в поддержании "физического, психического и духовного здоровья" людей.

"Я полностью поддерживаю стремление музея создать особое пространство, которое побуждает людей всех возрастов воссоединяться с природой и узнавать больше о том, как мы можем защитить наш естественный мир. Я знаю, что природа способна поддерживать наше развитие и благополучие, принося нам радость и помогая сохранять физическое, умственное и духовное здоровье", — написала Кейт.

Интересно, что этот проект, стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов (свыше 1 млрд грн), может стать одним из наиболее интенсивно изучаемых объектов городской природы в мире.

Фото: Getty Images

Сообщение любимой невестки короля Британии Чарльза III пришло всего через несколько дней после того, как она вручила кубок на финальном мужском турнире Уимблдона теннисисту Карлосу Алькарасу, где также присутствовали Том Круз и Бенедикт Камбербэтч. Это был ее второй выход в свет с момента объявления о своем диагнозе в марте.

Фото: Getty Images

Первое появление Кейт после постановки диагноза состоялось в июне, когда она посетила военный парад Trooping the Colour вместе с остальной частью королевской семьи. На мероприятии появились и подросшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма.