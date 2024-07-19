Хвора на рак Кейт Міддлтон виступила з новою заявою і згадала "казкове" місце: фото

42-річна принцеса опублікувала кілька фотографій

Дружина принца Вільяма, герцогиня Уельська Кейт Міддлтон, після феєричної появи на чемпіонаті Вімблдон 2024, звернулася до британських підданих на тлі боротьби з онкологією і поділилася декількома архівними фото.

У сторіс Інстаграму офіційного акаунту королівського подружжя було опубліковано знімки, зроблені британським фотографом Джеффом П’ю під час публічного відвідування Кейт Міддлтон лондонського Музею природничої історії 22 червня 2021 року.

Герцогиня, яка зараз проходить курс хімієтерапії після діагностованого у неї раку, відвідала власний проєкт UrbanNature, щоб стежити за його перебігом. У своєму щирому посланні вона висловила підтримку своїй справі та поділилася своїм розумінням "сили природи" у підтримці "фізичного, психічного та духовного здоров’я" людей.

"Я повністю підтримую прагнення музею створити особливий простір, який спонукає людей різного віку возз'єднуватися з природою і дізнаватися більше про те, як ми можемо захистити наш природний світ. Я знаю, що природа здатна підтримувати наш розвиток та добробут, приносячи нам радість і допомагаючи зберігати фізичне, розумове та духовне здоров'я", — написала Кейт.

Цікаво, що цей проєкт, вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 1 млрд грн), може стати одним з найбільш інтенсивно досліджуваних об'єктів міської природи у світі.

Фото: Getty Images

Повідомлення улюбленої невістки короля Британії Чарльза III прийшло лише через кілька днів після того, як вона вручила кубок на фінальному чоловічому турнірі Вімблдону тенісисту Карлосу Алькарасу, де також були присутні Том Круз і Бенедикт Камбербетч. Це був її другий вихід у світ з моменту оголошення про свій діагноз у березні.

Фото: Getty Images

Перша поява Кейт після встановлення діагнозу відбулася в червні, коли вона відвідала військовий парад Trooping the Colour разом з рештою королівської родини. На заході з’явилися і підрослі діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма.