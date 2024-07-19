Откуда столько денег? Украинская блогерка Баба Даша удивила стоимостью своей квартиры, но и это не конец (фото)

Недавно девушка приобрела новенький Range Rover

Популярная украинская блогерка Дарья Пазюк, более известная в социальных сетях как Баба Даша, которую недавно "обворовали на почте", похвасталась финансовыми успехами. Девушка раскрыла стоимость одной своей квартиры, а также новенького престижного автомобиля.

На своей странице в Instagram в stories одна из подписчиц спросила, Дарья является гривневым или долларовым миллионером. На что блогерка предложила фолловерам вместе посчитать, рассекретив часть денег, которая была потрачена на покупку машины и недвижимости.

Девушка написала, что цена автомобиля составляет 230 тысяч долларов, как половина стоимости ее одной квартиры в Днепре, которую блогерка приобрела за 465 тысяч долларов. И это не вся недвижимость, которой владеет знаменитость и ее муж.

В начале месяца Дарья рассказала своей многотысячной аудитории о том, что приобрела новый Range Rover черного цвета, о котором давно мечтала. Она опубликовала шикарные фото и видео, где в длинном красном платье садится на руль своей машины, обвязанной красной подарочной лентой.

Но далеко не все подписчики считают, что хвастаться своими дорогими покупками сейчас уместно. Некоторые отметили в комментариях, что считают это просто показухой и пафосом.

Скриншот комментарии Бабы Даши

Скриншот комментарии Бабы Даши

Скриншот комментарии Бабы Даши

Однако в целом подписчики Бабы Даши оставляют ей радостные комментарии, отмечая, что она своим трудом заслужила на такой автомобиль. Также фолловеры подчеркнули, что Дарья вместе с супругом регулярно помогают ВСУ.

Скриншот комментарии Бабы Даши

Скриншот комментарии Бабы Даши

Скриншот комментарии Бабы Даши

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