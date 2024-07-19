Звідки стільки грошей? Українська блогерка Баба Даша здивувала вартістю своєї квартири, але й це не кінець (фото)

Нещодавно дівчина придбала новенький Range Rover

Популярна українська блогерка Дар’я Пазюк, більш відома у соціальних мережах як Баба Даша, яку нещодавно "обікрали на пошті", похвалилася фінансовими успіхами. Дівчина розкрила вартість однієї своєї квартири, а також нового престижного автомобіля.

На своїй сторінці в Instagram у stories одна з підписниць запитала, Дар’я є гривневим чи доларовим мільйонером. На що блогерка запропонувала фолловерам разом порахувати, розсекретивши частину грошей, яка була витрачена на покупку машини та нерухомості.

Дівчина написала, що ціна автомобіля становить 230 тисяч доларів, як половина вартості її однієї квартири у Дніпрі, яку блогерка придбала за 465 тисяч доларів. І це не вся нерухомість, якою володіє знаменитість та її чоловік.

На початку місяця Дар’я розповіла своїй багатотисячній аудиторії про те, що купила новий Range Rover чорного кольору, про який давно мріяла. Вона опублікувала шикарні фото та відео, де у довгій червоній сукні сідає на кермо своєї машини, яка обв’язана червоною подарунковою стрічкою.

Але далеко не всі підписники вважають, що вихвалятися своїми дорогими покупками зараз є доречним. Деякі зазначили у коментарях, що вважають це просто показуха та пафос.

коментарі Баби Даши

коментарі Баби Даши

коментарі Баби Даши

Однак загалом підписники Баби Даші залишають їй радісні коментарі, зазначаючи, що вона своєю працею заслужила на такий автомобіль. Також фоловери наголосили, що Дар’я разом із чоловіком регулярно допомагають ЗСУ.

коментарі Баби Даши

коментарі Баби Даши

коментарі Баби Даши

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