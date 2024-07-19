В трендовом пиджаке за 10 тысяч гривен: Елена Зеленская очаровала стильным образом (фото)

Все детали образа Елены Зеленской гармонично сочетались

Первая леди Украины Елена Зеленская восхищает своим изысканным вкусом и стилем, поэтому ее образы всегда привлекают внимание. Недавно она приняла участие в важном событии, продемонстрировав элегантный деловой look.

На своей странице в Instagram Елена Зеленская рассказала о том, что в онлайн-формате взяла участие в первом в Украине мероприятии Коалиции школьного питания. Для такого события она выбрала наряд известного итальянского бренда.

Елена Зеленская в пиджаке известного бренда Pinko

Первая леди Украины появилась в пиджаке бренда Pinko нежно-розового оттенка, который можно часто увидеть в коллекциях модных дизайнеров весна/лето 2024 года, а также белой блузке. Стоимость пиджака составляет почти 10 500 гривен (со скидкой в 50 процентов) на сайте Modivo.

Сколько стоит пиджак Pinko

Свой элегантный look Елена Зеленская дополнила нежным макияжем, который подчеркнул ее глаза, скромным маникюр светлого оттенка и красивой прической. Все детали ее образа гармонично сочетались между собой.

Супруга президента рассказала о Коалиции школьного питания, в частности то, что ее целью является создание здорового поколения со здоровыми привычками, которые будут заложены еще в детстве. Такая же цель у реформы школьного питания в нашей стране.

"Телеграф" писал ранее, что Елена Зеленская восхитила своим элегантным платьем на встрече союзников НАТО в Белом доме. Первая леди Украины посетила мероприятие вместе со своим мужем.