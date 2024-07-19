У трендовому піджаку за 10 тисяч гривень: Олена Зеленська зачарувала стильним образом (фото)

Усі деталі образу Олени Зеленської гармонійно поєднувалися між собою

Перша леді України Олена Зеленська захоплює своїм вишуканим смаком та стилем, тому її образи завжди привертають увагу. Нещодавно вона взяла участь у важливій події, продемонструвавши елегантний діловий look.

На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська розповіла, що в онлайн-форматі взяла участь у першому в Україні заході Коаліції шкільного харчування. Для такої події вона вибрала вбрання відомого італійського бренду.

Олена Зеленська у піджаку відомого бренду Pinko

Перша леді України з’явилася в піджаку бренду Pinko ніжно-рожевого відтінку, який можна побачити в колекціях модних дизайнерів весна/літо 2024 року, а також в білій блузі. Вартість піджака становить майже 10 500 гривень (зі знижкою 50 відсотків) на сайті Modivo.

Скільки коштує піджак Pinko

Свій елегантний look Олена Зеленська доповнила ніжним макіяжем, який підкреслив її очі, скромним манікюром світлого відтінку та гарною зачіскою. Усі деталі її образу гармонійно поєднувалися між собою.

Дружина президента розповіла про Коаліцію шкільного харчування, зокрема те, що її метою є створення здорового покоління зі здоровими навичками, які будуть закладені ще в дитинстві. Така ж мета реформи шкільного харчування в нашій країні.

"Телеграф" писав раніше, що Олена Зеленська захопила своєю елегантною сукнею на зустрічі союзників НАТО в Білому домі. Перша леді України відвідала захід разом зі своїм чоловіком.