Вот как нужно "качать орех": экс-пограничница Плантовская показала горячее видео с тренировки

По словам девушки, такие тренировки помогут сделать ягодицы упругими

Бывшая пресс-офицер Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, которая недавно показала, как выглядела до похудения, поделилась горячим видео, на котором продемонстрировала свою тренировку. Иванка, которая в юности имела пышные формы, утверждает, что именно спорт помог ей сделать фигуру мечты. И немного пластический хирург, который вставил импланты в грудь.

Девушка не стесняется показывать себя до трансформаций, она не раз выкладывала в Instagram фото с времен, когда была курсанткой академии погранслужбы и имела пышные формы. По словам блогерши, именно во время учебы ей привили любовь к спорту.

Курсантка Иванка Плантовская в 17 лет

В новом видео в своем фотоблоге Иванна Плантовская показала свою тренировку для ягодичных мышц. В ролике девушка появилась в сексуальном спортивном наряде белого цвета, который подчеркнул ее фигуру и загорелую кожу.

"20 минут вашего времени в день, и ваши булочки скажут вам спасибо", — подписала видео Плантовская.

Напомним, Иванну Плантовскую со скандалом уволили из Госпогранслужбы после ее лакшери-фото в соцсетях, которые вызвали общественный резонанс во время войны. После увольнения девушка выехала из Украины и теперь публикует свои фото из разных стран и дорогих курортов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скандальная экс-пограничница Плантовская после лакшери-курортов засветилась в любимом ресторане Дорофеевой. И это было не в Киеве.