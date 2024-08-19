Ось як треба "качати горіх": експрикордонниця Плантовська показала гаряче відео з тренування

За словами дівчини, такі тренування допоможуть зробити сідниці пружними

Колишня прес-офіцер Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яка нещодавно показала, як виглядала до схуднення, поділилася гарячим відео, на якому продемонструвала своє тренування. Іванка, яка в юності мала пишні форми, стверджує, що саме спорт допоміг їй зробити фігуру мрії. І трохи пластичний хірург, який вставив імпланти у груди.

Дівчина не соромиться показувати себе до трансформацій, вона не раз викладала в Instagram фото з часів, коли була курсанткою академії прикордонної служби та мала пишні форми. За словами блогерки, саме під час навчання їй прищепили любов до спорту.

Курсантка Іванка Плантовська у 17 років

У новому відео в фотоблозі Іванна Плантовська показала своє тренування для м’язів сідниць. У ролику дівчина з’явилася у сексуальному спортивному вбранні білого кольору, яке підкреслило її фігуру та засмаглу шкіру.

"20 хвилин вашого часу на день, і ваші булочки скажуть вам спасибі", — підписала відео Плантовська.

Нагадаємо, Іванну Плантовську зі скандалом звільнили з Держприкордослужби після її лакшері-фото у соцмережах, які викликали громадський резонанс під час війни. Після звільнення дівчина виїхала з України і тепер публікує свої фото з різних країн та дорогих курортів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальна екс-прикордонниця Плантовська після лакшері-курортів засвітилася у улюбленому ресторані Дорофєєвої. І це було не у Києві.