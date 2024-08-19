Меган Маркл плачет в сторонке: больная раком Кейт Миддлтон украла любовь американцев

Уроженка Лос-Анджелеса не смогла полюбиться своим соотечественникам

Принцесса Уэльская, которая сейчас борется с онкозаболеванием, стала доминирующей фигурой в США, тем самым затмив Меган Маркл, которая является уроженкой Лос-Анджелеса, и ее супруга принца Гарри.

Об этом сообщает express. Герцоги Сассекские когда-то очаровали американцев своим драматичным уходом из королевской семьи, но внимание к скандальным супругам быстро утихло. Это событие стало ударом для Меган и Гарри, ведь они изо всех сил пытаются сохранить значительное публичное присутствие, живя в своем доме в Калифорнии с 2020 года. Несмотря на то, что они проживают в Монтесито уже почти полдесятилетия, пара "исчезла из разговоров" в США.

Источник сообщил The Times: "Чего они не смогли сделать, так это создать публичное присутствие, которое было бы уважаемым и популярным. Недавно я был в Лос-Анджелесе и был поражен тем, что они не являются темой для разговоров. Все хотели знать о здоровье короля и Кейт".

Такие изменения особенно примечательны, поскольку они совпадают с недавними проблемами со здоровьем принцессы Кейт. Напомним, что в январе 2024 года жена принца Уильяма перенесла серьезную операцию на брюшной полости и провела две недели, восстанавливаясь в больнице London Clinic. В марте принцесса Уэльская в видеообращении сообщила, что у нее диагностировали рак.

Мужество Кейт в столкновении с проблемами со здоровьем и ее решение рассказать о своем пути публично заслужили широкое восхищение ею в Соединенных Штатах, пишет btimesonline. Ее откровенность и стойкость сделали ее центром общественного интереса, еще больше отдалив ее от Сассекских, которые изо всех сил пытались сохранить положительный имидж, несмотря на свои громкие проекты и появления в СМИ.

Меган Маркл и принц Гарри могут стать источником новых королевских скандалов. Про них уже готовится документальный фильм, который снимают в Германии.