Меган Маркл плаче в сторонці: хвора на рак Кейт Міддлтон вкрала любов американців

Уродженка Лос-Анджелеса не змогла полюбитися своїм співвітчизникам

Принцеса Уельська, яка зараз бореться з онкозахворюванням, стала домінуючою фігурою в США, тим самим затьмаривши Меган Маркл, яка є уродженкою Лос-Анджелеса, та її чоловіка принца Гаррі.

Про це повідомляє express. Герцоги Сассекські колись зачарували американців своїм драматичним відходом із королівської родини, але увага до скандального подружжя швидко вщухла. Ця подія стала ударом для Меган і Гаррі, адже вони щосили намагаються зберегти значну публічну присутність, живучи у своєму будинку в Каліфорнії з 2020 року. Попри те, що вони проживають у Монтесіто вже майже пів десятиліття, пара "зникла з розмов" у США.

Джерело повідомило The Times: "Чого вони не змогли зробити, так це створити публічну присутність, яка була б шановною і популярною. Нещодавно я був у Лос-Анджелесі та був вражений тим, що вони не є темою для розмов. Усі хотіли знати про здоров’я короля та Кейт".

Такі зміни особливо примітні, оскільки вони збігаються з недавніми проблемами зі здоров’ям принцеси Кейт. Нагадаємо, що у січні 2024 року дружина принца Вільяма перенесла серйозну операцію на черевній порожнині та провела два тижні, відновлюючись у лікарні London Clinic. У березні принцеса Уельська у відеозверненні повідомила, що у неї діагностували рак.

Мужність Кейт у зіткненні з проблемами зі здоров’ям та її рішення розповісти про свій шлях публічно заслужили широке захоплення нею у Сполучених Штатах, пише btimesonline. Її відвертість і стійкість зробили її центром суспільного інтересу, ще більше віддаливши її від Сассекських, які щосили намагалися зберегти позитивний імідж, попри свої гучні проєкти та появи в ЗМІ.

Меган Маркл та принц Гаррі можуть стати джерелом нових королівських скандалів. Про них уже готується документальний фільм, який знімають у Німеччині.