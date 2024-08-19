"А чем девушка отличается от парня?": Тина Кароль намекнула, что могла бы влюбиться в женщину

Певица заинтриговала поклонников

Популярная украинская певица Тина Кароль, недавно намекнувшая, что хочет родить ребенка, поразила фанатов неожиданным заявлением о том, что сможет влюбиться в девушку. Звезда отметила, что девушка ничем не отличается от молодого человека.

Об этом певица рассказала на своей странице в Инстаграми. Звезда выложила в сторис окошечко, где подписчики могут задавать вопросы кумирке.

Один из фанатов поинтересовался, смогла бы артистка влюбиться в девушку. На что она ответила, что не видит разницы между женщиной и мужчиной и готова любить личность, а не гендер.

"Смешное. А чем девушка отличается от парня. Я могу влюбиться в личность", — написала в старости Тина Кароль.

Напомним, что Тина Кароль всегда скрывала личную жизнь и не делилась ее подробностями после смерти мужа. Однако вокруг ее приватности всегда ходило много сплетен. В частности, долгое время певице приписывали роман с молдавским музыкантом Даном Баланом и она умело подогревала эти слухи.

Также недавно радиоведущий Евгений Фешак заявил, что Тина Кароль во второй раз вышла замуж. Такой вывод он сделал из слов самой Кароль. Раньше певица делилась, что если пойдет под венец во второй раз, то сделает это тайно. По словам Фешака, артистка могла уже выйти замуж, но не объявляла об этом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Наталья Могилевская показала архивное видео с Кузьмой Скрябиным. Звезда припомнила, как им было весело вместе, ведь они были друзьями.