"А чим дівчина відрізняється від хлопця?": Тіна Кароль натякнула, що могла б закохатися в жінку

Співачка заінтригувала шанувальників

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно натякнула, що хоче народити дитину, вразила фанів неочікуваною заявою про те, що зможе закохатися в дівчину. Зірка зазначила, що дівчина нічим не відрізняється від хлопця.

Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Зірка виклала у сторч віконечко, де підписники можуть ставити питання кумирці.

Один з фанів поцікавився, чи змогла б артистка закохатися у дівчину. На що та відповіла, що не бачить різниці між жінкою та чоловіком і готова кохати особистість, а не гендер.

"Смішне. А чим дівчина відрізняється від хлопця. Я можу закохатись в особистість", — написала у сторіс Тіна Кароль.

Нагадаємо, що Тіна Кароль завжди приховувала особисте життя і не ділилася його подробицями після смерті чоловіка. Проте, навколо її приватності завжди ходило багато пліток. Зокрема, тривалий час співачці приписували роман з молдовським музикантом Даном Баланом і вона вміло підігрівала ці чутки.

Також нещодавно радіоведучий Євген Фешак заявив, що Тіна Кароль вдруге вийшла заміж. Такий висновок він зробив зі слів самої Кароль. Раніше співачка ділилася, що якщо піде під вінець вдруге, то зробить це таємно. За словами Фешака, артистка могла вже вийти заміж, але не оголошувала про це.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Наталія Могилевська показала архівне відео з Кузьмою Скрябіним. Зірка пригадала, як їм було весело разом, адже вони були друзями.