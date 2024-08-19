Магучих "обскакала" Тринчер: олимпийская чемпионка сделала рекордный донат на ВСУ

Украинки вместе задонатили один миллион сто тысяч гривен

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Парижа-2024 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, несколько дней назад перевела на нужды ВСУ 500 тысяч гривен, снова задонатила огромную сумму из призовых средств. Ко сбору также присоединилась певица Анна Тринчер.

Об этом сообщил Игорь Лаченков в своем Telegram-канале. По словам волонтера, это самый большой персональный донат, который он помнит. Ярослава Магучих перевела на сбор миллион гривен. Анна Тринчер перечислила 100 тысяч гривен.

Вместе с благотворительным фондом "Украина. Поможем" Игорь Лаченков открыл сбор на 12 миллионов гривен, чтобы обеспечить боевые подразделения Сил обороны автомобилями. Известные украинки Ярослава Магучих и Анна Тринчер не прошли мимо и решили присоединиться.

"Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих только что задонатила нам на сбор МИЛЛИОН ГРН с призовых. Я в шоке, это просто лучший человек и гордость, очень спасибо", — написал Игорь Лаченков в своем Telegram-канале и добавил: "Я реально в шоке и на эмоциях, я таких персональных донатов не помню, огромный респект.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Гончаренко и Притула сцепились из-за тысячи гривен. Конфликт между политиком и волонтером длился не один день. К ссоре присоединился и пророссийский блоггер Анатолий Шарий.