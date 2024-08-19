Магучіх "обскакала" Трінчер: олімпійська чемпіонка зробила рекордний донат на ЗСУ

Українки разом задонатили один мільйон сто тисяч гривень

Українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, яка кілька днів тому перевела на потреби ЗСУ 500 тисяч гривень, знову задонатила величезну суму з призових коштів. До збору також доєдналася співачка Анна Трінчер.

Про це повідомив Ігор Лаченков у своєму Telegram-каналі. За словами волонтера, це найбільший персональний донат, який він пам’ятає. Ярослава Магучіх перевела на збір мільйон гривень. Анна Трінчер перерахувала 100 тисяч гривень.

Разом із благодійним фондом "Україна. Допоможемо" Ігор Лаченков відкрив збір на 12 мільйонів гривень, щоб забезпечити бойові підрозділи Сил оборони автівками. Відомі українки Ярослава Магучіх та Анна Трінчер не пройшли повз і вирішили доєднатися.

"Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх щойно задонатила нам на збір МІЛЬЙОН ГРН з призових. Я в шоці, це просто найкраща людина та гордість, дуже дуже дякую", — написав Ігор Лаченков у своєму Telegram-каналі і додав: "Я реально в шоці і на емоціях, я таких персональних донатів не памʼятаю, величезний респект. Наші спортсмени топ".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Гончаренко та Притула зчепилися через тисячу гривень. Конфлікт між політиком та волонтером тривав не один день. До сварки доєднався і проросійський блогер Анатолій Шарій.